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DHA

Trafikte sık sık ambulanslar hedef oluyor.

Kimi inatlaşarak kimi araçta hasta olduğuna inanmadığı gerekçesiyle yol vermeyen sürücülere bir yenisi daha eklendi.

Son olay İstanbul'da yaşandı.

Saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir ilçesi geçişinde meydana gelen olayda, sirenleri açık şekilde yolun sol şeridinde hasta taşıyan ambulansa, yabancı plakalı ve sağdan direksiyonlu bir otomobil yol vermedi.

"YOL VERMİYORUM" DİYE BAĞIRDI

Ambulansın tüm sesli ve görsel uyarılarına rağmen yoldan çekilmeyen otomobilin sürücüsü, ambulans sağ şeritten geçtiği sırada "Yol vermiyorum" diye bağırdı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.