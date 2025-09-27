Abone ol: Google News

İstanbul dahil 13 il için fırtına ve sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Karadeniz’de hafta sonu fırtına ve kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Şiddetli rüzgarla birlikte sıcaklıkların 20 derecenin altına düşeceği, yeni haftada da havanın daha da serinleyeceği belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 06:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına ve sağanak yağış uyarısıyla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacağını bildirdi.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara,Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek.

İstabul, Marmara, Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yakın seyredecek.

Yarın fırtınanın hızı azalacak ancak sert rüzgarlar  etkili olmaya devam edecek.

13 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi ve salı sıcaklık biraz daha düşüş gösterecek ve kışa yakın bir hava hissedilecek.

