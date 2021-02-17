İstanbul dahil 23 ilde okullara kar tatili

Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 23 ilde okullar tatil edildi.

Koronavirüs nedeniyle uzaktan devam eden eğitim hayatı için bazı okullarda yüz yüze devam edilmesi kararı alınmıştı. Ancak öğrenciler bu sefer de kar engeliyle karşılaştı.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı kentlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime başlanamadı. İstanbul'un aralarında bulunduğu toplam 23 kentin valilikleri, okulların kapalı olacağını açıkladı.

Yüzyüze eğitime Bartın'da 3, Samsun'da 2 gün ara verildi.

Okulların yalnızca bugün kapalı olacağı iller ise; İstanbul, Yalova, Karabük, Giresun, Düzce, Tokat, Trabzon, Gümüşane, Rize, Yozgat, Denizli, Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Aksaray.

Konya'nın 26, Balıkesir'in 12, Bursa'nın ise 5 ilçesinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun ve Afşin ilçeleriyle, Malatya'nın Darende ilçesinde de kar nedeniyle okullar bugün kapalı olacak.