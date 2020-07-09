İstanbul Emniyeti’nde büyük değişim

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Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görevli 40 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

16 Haziran'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Zafer Aktaş ile birlikte bugün İstanbul'daki emniyet şubelerinde köklü değişimler yaşandı.

İstanbul Emniyetinde, sorumlu il emniyet müdür yardımcısı, şube ve ilçe müdürü olarak görev yapan 124 isimden 40’ı farklı illere görevlendirildi.

Tayini çıkanlar şube müdürleri arasında, İstihbarat Şube ile Organize, Mali ve Kaçakçılık gibi operasyonel şubelerin bulunması dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 18 emniyet müdür yardımcısı, 13 şube müdürü ve 9 ilçe müdürü, EGM'nin tayin kararıyla il dışına ve polis okullarına gönderildi.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan değişiklikle il dışına görevlendirilen müdürler şöyle;

Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya Gümüşhane'ye,

Siber ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Ozan Karadağ Diyarbakır'a,

Güvenlik, Deniz Liman, Foto Film, Spor Güvenliği, Önleyici Hizmetler Şubeleri 3 ilçeden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir Zonguldak'a,

Bilgi Teknolojileri, Muhabere Elektronik Şubeleri ve 1 ilçeden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal Şanlıurfa'ya,

Özel Güvenlik, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve 2 ilçeden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Erden Bursalı Tunceli'ye,

Polisevi Şube ve Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüklerinden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Becel Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne

Eğitim Şube'den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin Bolu'ya,

İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüklerinden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na,

Turizm, Hassas Bölgeler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüklerinden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na,

Narkotik, Dış İlişkiler, İnterpol, Personel, Koordinasyon, Hukuk İşleri ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüklerinden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Kılıç Aksaray'a,

Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamil Yıldırım Elazığ'a,

C Bölgesinden Sorumlu Sunay Balıklıkaya Konya'ya

3 ilçeden sorumlu Niyazi İnci İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne,

2 ilçeden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kaan Şanlıurfa'ya, Koruma Şube,

3 ilçeden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Göçer Ordu'ya,

2 ilçeden sorumlU İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Sururi Saydam Elazığ'a

3 ilçeden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Acıkara Diyarbakır'a,

3 ilçeden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Torun Şanlıurfa'ya.

13 ŞUBE MÜDÜRÜ

Yeni atamalarla İstanbul'da görev yaparken il dışına görevlendirilen 13 şube müdürü ise şöyle;

İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na,

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serkan Şahan Bartın'a Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Yener Yaşar Kilis'e,

Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Deniz Halıcı Çelik Aksaray'a,

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu Gaziantep'e,

Polisevi Şube Müdürü Birol Taşkoparan Mardin'e,

Polisevi Şube Müdürü Birol Taşkoparan Mardin'e,

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez Afyonkarahisar'a

Turizm Şube Müdürü Yalçın Erdem Kars'a.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez Afyonkarahisar'a

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Sinan Arslan Niğde'ye,

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Oktay Çelik Aksaray'a,

İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin Kastamonu'ya,

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer Kilis'e,

İkmal Şube Müdürü Halil Sönmez Bolu'ya,

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu Gaziantep'e tayin edildi.

İLÇE MÜDÜRLERİ

İl dışına görevlendirilen şube müdürleri ise şöyle;

Adalar İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl Van'a,

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen Balıkesir'e,

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan Manisa'ya

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt Karabük'e,

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman Yozgat'a,

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özcan Aybek Şanlıurfa'ya,

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek Diyarbakır'a,

Kartal İlçe Emniyet Müdürü Feramuz Çetin Ardahan'a,

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu Erzurum'a görevlendirildi.