Kastamonu'da Türkiye’nin ilk 'ekolojik marketi' açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pilot il olarak seçilen Kastamonu, Türkiye’nin ilk “ekolojik marketi”ne kavuştu. Market, Türkşeker ve kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. “Doğal, sağlıklı ve güvenilir” gıda sloganıyla hizmete giren market, Kastamonu il merkezinde kapılarını açtı.

Açılışın ardından vatandaşlar, ürünleri uygun fiyatlarla alma fırsatı buldu. Market, sadece alışveriş noktası değil, aynı zamanda kadın üreticilerin emeğini görünür kılacak bir platform olarak öne çıkıyor.

VALİ DALLI: "KADIN EMEĞİ VE KALİTEYİ DESTEKLEYECEK"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, marketin kadınların el emeği ürünlerini alıcıyla buluşturmakla kalmayacağını, aynı zamanda ürün kalitesinin korunmasına katkı sağlayacağını vurguladı:

Bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. Hemşehrilerimi buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Atatürk Orman Çiftliği, TİGEM ve Çaykur ürünleri de uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

MİLLETVEKİLLERİ VE KURUMLAR, PROJEYE DESTEK VERDİ

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, kadın emeğinin görünür hale gelmesini sağlayan bu girişimi önemle vurguladı. “Kastamonu kadınları üretkendir ve dayanışmayı bir ürünle buluşturur. Bugün bunu kooperatiflerimiz aracılığıyla büyütmenin gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkşeker Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin ise, Kastamonu şekerinin bu market aracılığıyla ilk defa halka sunulduğunu belirterek, projeyi tüm Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini söyledi.

EKOLOJİK MARKETLER YAYGINLAŞACAK

Açılışa Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Proje, pilot Kastamonu deneyiminin ardından diğer illerde de yaygınlaştırılacak.