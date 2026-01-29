Abone ol: Google News

Konya'da dondurma deposunda amonyak sızıntısı: 1 işçi hastanelik oldu

Konya'da dondurma dolaplarının bulunduğu depoda amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı oldu. Gazdan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 23:42
  • Konya'da bir dondurma deposunda amonyak sızıntısı meydana geldi.
  • Sızan gazdan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
  • Ekipler olaya müdahale ederek gazı güvenli şekilde tahliye etti.

Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dondurma dolaplarının bulunduğu depoda işçilerin çalıştığı sırada amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı meydana geldi.

Gaz kokusu çevreyi sararken sızan gazdan 1 işçi etkilendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli önlemleri alarak müdahalede bulundu.

Sızan gazdan etkilenen işçi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Fabrikadaki amonyak tankı kapatılarak gaz itfaiye ekiplerince verilen hava ile tahliye edilirken işlem sonrası ekipler tarafından gaz ölçümleri yapıldığı belirtildi.

