İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü: 1 yaralı Fatih’te 3 katlı metruk bina çöktü. Çökme sırasında oradan geçen 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada saat 23.00 sıralarında çökme meydana geldi.

METRUK BİNA ÇÖKTÜ: 1 KİŞİ HAFİF YARALI

Çökme sırasında oradan geçen 1 kişi hafif yaralandı. Çöken metruk binanın yanındaki binada ise hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı. Hassas köpeklerle yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

VALİLİK: EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“12 Eylül Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)