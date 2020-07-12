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    İstanbul Heybeliada'da orman yangını

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 18:02
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    İstanbul Heybeliada'da orman yangını

    İstanbul Heybeliada'da bir binada başlayan yangın ormana sıçradı.

    Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GİTTİ

    Konu hakkında açıklama yapan ve bölgeye hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildiğini söyledi.

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını VİDEO

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #1

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #2

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #3

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #4

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #5

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #6

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #7

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #8

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #9

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #10

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #11

    İstanbul Heybeliada'da orman yangını #12

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