İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İstanbul Heybeliada'da bir binada başlayan yangın ormana sıçradı.

Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GİTTİ

Konu hakkında açıklama yapan ve bölgeye hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildiğini söyledi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Heybeliada'da orman yangını VİDEO



























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