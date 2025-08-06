İstanbul için saat verildi: Bu uyarıyı göz ardı etmeyin

İstanbul’da hava şartları yeniden sertleşiyor.
Meteoroloji uzmanları, şehrin yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdiğini duyurdu.
Özellikle çarşamba gecesi ve perşembe sabah saatleri arasında İstanbul genelinde yerel elektrik fırtınalarının görülebileceği belirtildi.
"ELEKTRİK FIRTINALARI OLUŞABİLİR"
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bu akşam ve yarın sabah saatlerinde beklenen olayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımında, "İstanbul'da çarşamba gecesi ve perşembe ilk saatlerde yerel elektrik fırtınaları oluşabilir. Gelişmeleri takipteyiz..." ifadelerine yer verdi.