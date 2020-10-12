İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Ekim ayının ortalarına geldiğimizde havalar serinlemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda da yağışlar yaşanan İstanbul için yeni bir yağış uyarısı yapıldı.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

AKOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.





VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (13 Ekim) sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen rüzgârın; Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 Ekim: Gök gürültülü sağanak yağış, en yüksek 27, en düşük 16 derece.

14 Ekim: Sağanak yağışlı, en yüksek 24, en düşük 18 derece.

UYARI KODU: SARI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."





GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00 ve 13.00, Bozcaada-Geyikli hattındaki 10.00 ve 13.00 ile Geyikli-Bozcaada hattındaki 11.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.

Fırtınanın etkisini kaybetmesi ile tarifeler normale dönecek.