İstanbul için tarih verildi! Kar ne zaman yağacak?

Haber Merkezi

2025 yılının Ocak ayı, İstanbul'da kar yağışsız bir şekilde sona yaklaşırken, İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi karın ne zaman düşeceğini merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son raporlara göre, İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı netleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından verilerle birlikte, İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Trakya Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren başlayan soğuk havayla birlikte kar yağışının Salı gününden itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

MGM'nin raporlarına göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü Edirne ve Kırklareli'de başlayan kar yağışının Çarşamba günü İstanbul'da da görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da 7 Şubat'a kadar sürecek olacan soğuk havanın 11 Şubat'a kadar yurt genelinde etkili olacak.