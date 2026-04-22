İstanbul ısınıyor! Tarih geldi: Termometreler 21’i görecek

Meteoroloji uzmanlarından İstanbullulara hem müjde hem de uyarı geldi.

Hafta sonu boyunca bahar havası yaşayacak olan megakentte güneş yüzünü iyice gösterecek.

Ancak bu ılık hava dalgası yerini Pazartesi günü keskin bir soğumaya bırakacak.

12-13 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre, cuma gününden itibaren bulutların dağılmasıyla birlikte sıcaklıklar 21 dereceye kadar tırmanacak.

Bu güneşli tablo Pazartesi günü yerini ani bir soğumaya bırakacak.

Termometrelerin yeniden 8-9 dereceyi göstereceği yeni haftada, bahar havası yerini kış şartlarına terk edecek.