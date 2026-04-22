Kredi/kredi kartı ile faizsiz de olsa kurban kesilir mi

Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetin şartları ve doğru şekilde yerine getirilmesiyle ilgili sorular yeniden gündeme geliyor.

Özellikle ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, kredi ya da kredi kartı kullanarak kurbanlık almanın dini açıdan hükmü geliyor.

Faizsiz dahi olsa borçlanarak kurban kesmenin caiz olup olmadığı, ödeme şeklinin ibadete etkisi ve dikkat edilmesi gereken kriterler merak ediliyor.

Peki, kredi veya kredi kartıyla kurbanlık almak dinen uygun mu? İşte yanıtı...

KREDİ İLE KURBANLIK ALINIR MI

Faizli kredi çekerek kurbanlık almak ise genel olarak uygun görülmez; çünkü faiz, dinen yasaklanmış bir kazanç türüdür.

Ancak faizsiz bir borç (örneğin bir yakından ödünç alma) söz konusuysa, bu şekilde kurban kesilmesinde sakınca olmadığı ifade edilir. Yine de kişi borcunu ödeyebilecek durumda olmalıdır.

KREDİ KARTIYLA FAİZSİZ KURBAN KESİLİR Mİ

Eğer kredi kartıyla kurbanlık alınıp, borç son ödeme tarihine kadar kapatılır ve faize düşülmezse, bu şekilde kurban kesmenin caiz olduğu belirtilir.

Ancak ödeme gecikir ve faiz işletilirse, bu durum dinen sakıncalı hale gelir.