Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması açılmıştı.

Soruşturmada, belediye ihalelerine fesat karıştırılması, esnaftan usulsüz işler karşılığında rüşvet talep edilmesi, Uşakspor'a 'yardım/bağış' adı altında yüksek miktarda para toplanması, belediye bütçesinden kişisel eğlence harcamalarının karşılanması gibi iddialar ile ilgili çalışma başlatıldı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte belediye başkan yardımcısı, muhasebe müdürü, özel kalem müdürü ve diğer üst düzey görevliler ile bazı iş insanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Yalım dahil 9 şüpheli tutuklanmıştı.

Bu kişilerden bazıları suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla cezaevine gönderilirken Yalım, görevden uzaklaştırılmıştı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONLA 29 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma yeni deliller, tanık beyanları ve dijital incelemelerle derinleşerek ikinci dalga operasyonuna ulaştı.

20 Nisan'da İstanbul, Uşak ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bunların büyük kısmı belediye çalışanları, iş insanları ve ilgili isimlerden oluşuyordu.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.