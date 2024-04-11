DHA
9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında yaşanan yoğunluk, güneşli havanın etkisiyle artış gösterdi.
Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek kendini sokağa attı.
Seferler iptal edildi
İstiklal Caddesi üzerinde ziyaretçileri taşıyan ve yoğun ilgi gören nostaljik tramvay seferleri yaşanan yoğunluk ve yayaların güvenliği nedeniyle geçici süreliğine iptal edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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