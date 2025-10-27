İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa: 36 saatlik "karambol" başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazartesi gününe açık hava ile başlayan İstanbullular için öğleden sonraya uyarı geldi.

Karambol hava ile karşılaşacak İstanbul ve çevre illeri adeta iki mevsimi bir arada yaşayacak.

Hava Forum, "Kritik bir 36 saate giriyoruz. Lodos, karayel, sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, downburst, su hortumu ne ararsan var.." diyerek uyardı.

Öğlene doğru sıcaklıklar Bursa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Yalova hattında 30 derecelere çıkacak. Tam yaz havası oluşacak.

Sabah ve öğlen oluşan bu hava koşulları sizi aldatmasın. İşte tam bu esnada Balkanlar destekli baroklinik soğuk cephe Trakya üzerinden harekete geçecek.

"BAROKLİNİK SOĞUK YOLDA"

Hava Forum'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Baroklinik soğuk cephe önündeki sıcak cepheyi hızla yukarı ittirerek Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam/gece tabiri caizse karambole, sert meteorolojik hadiselere neden olması tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa hattında yağış iş çıkışına denk gelebilir, böyle olursa trafik çok etkilenir, imkanı olan yine tedbir mahiyetinde işten erken çıksın. Sıcak ve soğuk cephe karşılaşması havanın stresini maksimuma çıkaracak. Son analizlere göre havanın haritada yazılı şehirlerden birine çok sert patlama riski var.