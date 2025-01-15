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İstanbul- Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul- Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Küçükçekmece'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen ambulansın içinde müdahale edildi.