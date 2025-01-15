İstanbul- Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
DHA

İstanbul- Küçükçekmece'de saat 22.30 sıralarında İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri, yangında dumandan etkilenen Ö.E.'ye ambulans içerisinde müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar