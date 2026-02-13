İzmir'i sağanak vurdu: Yeni Foça'yı su bastı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde Şavklı Dere ve Sıcak Dere'nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.

İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı.

Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.

SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor.

Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken yağışın halen devam ettiği bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.