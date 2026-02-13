Abone ol: Google News

Namaz vakitleri: 13 Şubat 2026 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri...

Ramazan-ı Şerif'ten önceki son cuma namazında bir araya gelecek olan İslam alemi, on bir ayın sultanını karşılayacak olmanın sevinci ile camilere akın ediyor. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, yaşadıkları il bazında 13 Şubat 2026 cuma namazı vakitlerini araştırıyor. İşte, bugünkü namaz saatleri...

  • İslam alemi, Ramazan-ı Şerif'ten önceki son cuma namazını kılmak için camilere akın ediyor.
  • 13 Şubat 2026 tarihinde, insanlar yaşadıkları şehirlerdeki cuma namazı vakitlerini araştırıyor.
  • İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki ezan vakitleri sıkça kontrol ediliyor.

Cuma namazı, Müslümanların her haftaki bayramı...

Genellikle cemaatle eda edilen bu namaz için milyonlar camilerde saf tutuyor.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif öncesi son cuma namazını kılacak olan Müminler, bugünkü ezan vakitlerini takip ediyor.

Bugün cuma namazı saat kaçta? 13 Şubat 2026 cuma namazı saat kaçta okunacak? gibi başlıklar il il araştırılıyor.

İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere cuma namazı vakitleri...

13 ŞUBAT 2026 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul cuma saati

Ankara cuma saati

İzmir cuma saati

DİYANET EZAN VAKİTLERİ

