İstanbul zamlı toplu taşıma fiyatları 2026: Tam, öğrenci, aylık abonman ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni tarife kararı kamuoyuna açıklandı.

İBB Meclisi’nde yapılan görüşmelerin ardından, şehir genelinde hizmet veren otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve minibüs hatlarına yüzde 20 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte İstanbulkart tam bilet, öğrenci ve aylık abonman ücretleri yeniden belirlendi.

Bunun yanı sıra taksi ücretleri, indi-bindi tarifeleri, İDO seferleri ile personel ve okul servis ücretlerinde de artışa gidildi.

Peki, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte öğrenci, tam, aylık abonman fiyatları…

TOPLU TAŞIMA NE KADAR OLDU?

Alınan kararla birlikte elektronik tam bilet ücreti 35 liradan 42 liraya yükseltilirken, aylık “Mavi Kart” abonman bedeli ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

Yeni düzenleme kapsamında öğrenci bileti 20,50 lira olarak belirlenirken, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci tarifesi 37,80 liraya yükseldi.

Ayrıca 60-65 yaş arası yolcular için bilet ücreti 30,07 lira olurken, aktarmalı geçişlerde de yeni fiyatlar uygulanmaya başladı.

Buna göre ilk aktarma 31,27 lira, ikinci aktarma 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar ise 15,62 lira olarak belirlendi.

MARMARAY NE KADAR OLDU?

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yapılan son düzenleme kapsamında banliyö ve Marmaray hatlarında da yeni tarifeler yürürlüğe girdi. Halkalı–Bahçeşehir ile Sirkeci–Kazlıçeşme Banliyö Hatları’nda tam bilet ücreti 34 liraya çıkarılırken, öğrenci tarifesi 16 lira olarak belirlendi. 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bileti 30,60 liraya yükselirken, 60-65 yaş arası yolcular için ücret 24,16 lira oldu.

Benzer şekilde Marmaray hattında da fiyatlar güncellendi. Yeni tarifeye göre tam bilet 34 liradan uygulanmaya başlarken, öğrenci bileti 16,48 lira olarak açıklandı. 30 yaş üstü indirimli öğrenci tarifesi 30,60 liraya, 60-65 yaş arası yolcular için bilet ücreti ise 24,16 liraya çıkarıldı.

DENİZ HATLARI NE KADAR OLDU?

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarını kullanan yolcular için belirlenen güncel ücretler kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, Bostancı–Adalar hattında tam bilet ücreti 156,26 liraya yükselirken, Kabataş–Adalar hattında ise yolcular 247,44 lira ödeyecek.

Ada seferleri dışındaki hatlarda, ücretler artık mesafeye göre hesaplanan mil bazlı tarife üzerinden belirlenecek.