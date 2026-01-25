İstanbul M5 metrosu açıldı mı? 25 Ocak 2026 Üsküdar-Samandıra metro hattı... Cuma gecesinden itibaren kapatılan Üsküdar-Samandıra M5 metro hattı, İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Metro hattını kullanacak olan vatandaşlar, yeniden hizmete alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki; İstanbul M5 metro hattı açıldı mı? Çalışıyor mu? İşte son durum...