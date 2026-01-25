İstanbul M5 metrosu açıldı mı? 25 Ocak 2026 Üsküdar-Samandıra metro hattı...

- M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı, Sultanbeyli uzatma etabı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
- Metro hattı, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 06:00'da yeniden açılacaktır.
- Kapatıldığı sürede, İETT otobüsleri ile alternatif ulaşım sağlanacaktır.
Sultanbeyli uzatma etabının açılacak olması nedeniyle hafta sonu hizmete kapatılan M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı, vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Metro güzergahını kullananlar, "M5 metrosu açıldı mı" sorusuna 25 Ocak Pazar günü yanıt arıyor.
Geçici olarak kapatılan metroya ilişkin açıklamalar takip edilirken; son gelişmeler belli oldu.
Hattın açılıp açılmadığını araştıran vatandaşlar, arama motoruna yöneldi.
Peki; M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı açıldı mı? İşte, son detaylar...
M5 METRO HATTI AÇIK MI 25 OCAK 2026
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M5 hattı, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla yeniden işletmeye açılacaktır.
23-25 Ocak 2026 tarihlerinde, Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak ve yolcuların bu günlerde alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendirilmesi sağlanacaktır.
M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın geçici kapalı olduğu dönemde, İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanacaktır.