İstanbul M5 metrosu açıldı mı? 25 Ocak 2026 Üsküdar-Samandıra metro hattı...

Cuma gecesinden itibaren kapatılan Üsküdar-Samandıra M5 metro hattı, İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Metro hattını kullanacak olan vatandaşlar, yeniden hizmete alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki; İstanbul M5 metro hattı açıldı mı? Çalışıyor mu? İşte son durum...

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 10:30
  • M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı, Sultanbeyli uzatma etabı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
  • Metro hattı, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 06:00'da yeniden açılacaktır.
  • Kapatıldığı sürede, İETT otobüsleri ile alternatif ulaşım sağlanacaktır.

Sultanbeyli uzatma etabının açılacak olması nedeniyle hafta sonu hizmete kapatılan M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı, vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Metro güzergahını kullananlar, "M5 metrosu açıldı mı" sorusuna 25 Ocak Pazar günü yanıt arıyor.

Geçici olarak kapatılan metroya ilişkin açıklamalar takip edilirken; son gelişmeler belli oldu.

Hattın açılıp açılmadığını araştıran vatandaşlar, arama motoruna yöneldi.

Peki; M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı açıldı mı? İşte, son detaylar...

M5 METRO HATTI AÇIK MI 25 OCAK 2026

 Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M5 hattı, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla yeniden işletmeye açılacaktır.

23-25 Ocak 2026 tarihlerinde, Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak ve yolcuların bu günlerde alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendirilmesi sağlanacaktır.

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın geçici kapalı olduğu dönemde, İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanacaktır.

