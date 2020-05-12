İstanbul polisinden 'salgın tehlikesi geçmiş değil' uyarısı

Devriye gezen polis araçlarından, "Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil" anonsu yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmayı sürdürüyor.

Kentte 39 ilçede devriye gezen araçlardan yapılan anonslarla, "Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil.

"EVLERDE KALMAYA DEVAM EDELİM"

Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Genelgeye aykırı hareket eden vatandaşlarımız hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacaktır." ikazı yapılıyor.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Ayrıca ekipler; toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde, banka ve PTT önlerinde, berberlerde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Polisten 'Salgın tehlikesi geçmiş değil' uyarısı VİDEO