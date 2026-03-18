İstanbul Sancaktepe'de tırın altında kalan kadın can verdi

İstanbul Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tır çarptı.
Tırın altında kalan kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İncelemelerin ardından kadının cenazesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anına ilişkin görüntüler çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kadının bir anda yola adım attığı, ardından manevra yapan tırın kör noktasında kalarak aracın altında sürüklendiği anlar yer aldı.
