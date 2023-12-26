İHA
Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in (Twitter) sahibi olan ABD'li milyarder Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul Anadolu yakası semalarından zincir şeklinde geçti.
Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Uydu interneti sağlıyor
Starlink uyduları SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere uzaya gönderiliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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