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    İstanbul Şile'de sahil boş kaldı

    İstanbul'da şiddetli yağışın beklendiği ilçelerden Şile'deki Ayazma Plajı, yetkililerin uyarılarının ardından yazın en sakin günlerinden birini yaşadı.
    • 11.08.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 18:35
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    İstanbul Şile'de sahil boş kaldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da sabah yaptığı açıklamada yağışın daha çok Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla hattında etkili olmasını beklediklerini söylemişti.

    Yetkililerin erken saatlerde yaptıkları uyarıları dikkate alan vatandaşlar ve sahilde gün boyu yapılan denetimler sayesinde Şile Sahilleri boş kaldı.

    Plaj boş kaldı

    2 gün önce tıklım tıklım dolu olan Ayazma Plajı'nda da yürüyüş yapan birkaç kişi dışında kimse yoktu.

    DHA'nın haberine göre, Şile Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İBB Cankurtaran ekipleri ilçe genelinde tüm plajlarda devriye atarak atarak, uyarılarda bulundu.

    Öte yandan Sahil Güvenlik Şile Karakol Komutanlığı Ekipleri ilçe genelindeki tüm sahilleri gün boyu kontrol etti.

    İstanbul Şile'de sahil boş kaldı VİDEO

    İstanbul Şile de sahil boş kaldı #1

    İstanbul Şile de sahil boş kaldı #2

    İstanbul Şile de sahil boş kaldı #3

    İstanbul Şile de sahil boş kaldı #4


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