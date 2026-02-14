İstanbul Şişli'de kadın sürücü otomobilin camını yumruklayıp aynasını kırdı

- İstanbul Şişli'de trafikte şerit değiştirme nedeniyle kadın sürücüler arasında tartışma çıktı.
- Kadın sürücülerden biri, diğer aracın camını yumruklayıp aynasını kırdı.
- Saldırgan sürücü olay sonrası aracına binip uzaklaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Şişli ilçesi Zincirlikuyu'da D-100 kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafikte şerit değiştirme nedeniyle kadın sürücüler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından sürücülerden biri önünü kestiği aracın camını yumruklayıp yan aynasını kırdı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.
Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.