İstanbul Şişli'de kadın sürücü otomobilin camını yumruklayıp aynasını kırdı

İstanbul Şişli'de trafikte çıkan tartışmada otomobilin önünü keserek aracından inen kadın sürücü, diğer sürücüye küfredip önce aracın camını yumrukladı ardından yan aynasını kırdı.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 00:13
  • İstanbul Şişli'de trafikte şerit değiştirme nedeniyle kadın sürücüler arasında tartışma çıktı.
  • Kadın sürücülerden biri, diğer aracın camını yumruklayıp aynasını kırdı.
  • Saldırgan sürücü olay sonrası aracına binip uzaklaştı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Zincirlikuyu'da D-100 kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafikte şerit değiştirme nedeniyle kadın sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından sürücülerden biri önünü kestiği aracın camını yumruklayıp yan aynasını kırdı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

