İstanbul Şişli'de park edildiği sırada kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

- İstanbul Şişli'de park edilirken kontrolden çıkan bir otomobil kuaför dükkanına girdi.
- Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- Sürücü ve çocuk çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Çifte Cevizler Caddesi'nde otomobilini park etmeye çalışan sürücü, geri giderken aracın kontrolünü kaybetti.
Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil, kaldırıma çıkıp kuaför dükkanına girdi.
Panikleyen sürücü, tekrar aracı hareket ettirerek caddeye ilerledikten sonra durdu.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Araçtaki sürücü ve arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.