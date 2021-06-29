İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul, Sivas ve Erzurum'da bazı sit alanları 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı doğal sit alanları, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.

'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilen kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALANLAR

İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bozhane ve Göllü Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Jeolojik ve Doğal Oluşumlar Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Vadisi Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.



Kararda, söz konusu alanların krokisi ile sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.