İstanbul, sosyal mesafeli döneme hazırlanıyor

Türkiye'de normalleşme planları atılırken, İstanbul'da da sosyal alanlarda sosyal mesafeli hazırlıklar tamamlandı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Türkiye salgınla mücadelede başarılı bir şekilde ilerliyor.

Birçok ülke koronavirüs nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı. Ülkelerin sağlık ekipmanlarında yetersizlikler oldu.

Türkiye'de ise hem sağlık ekipmanlarının yeterli olması hem de alınan tedbirler sonucu tablo gün geçtikçe iyiye gidiyor.

İSTANBUL'DA YENİ DÖNEME HAZIRLIK

Türkiye kademeli olarak normalleşmeye başlarken, Reuters İstanbul'dan yeni dönemi işaret eden fotoğraflar paylaştı.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske hayatımızın bir parçası oldu...

Yeni dönemde sosyal mesafe nedeniyle İstanbul'daki park alanı daire içine alınıyor.