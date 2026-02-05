Abone ol: Google News

İstanbul Sultangazi'de beton pompasının borusu patladı: Apartmanlar ve araçlar betonla kaplandı

İstanbul Sultangazi'de inşaata beton dökümü sırasında beton pompasının borusu patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 apartmanda ve 3 otomobilde hasar oluştu.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 23:05
  • Sultangazi'de beton dökümü sırasında beton pompasının borusu patladı.
  • Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 apartman ve 3 araç zarar gördü.
  • Apartman sahipleri ve inşaat işçileri, zarar gören alanları temizleme çalışmalarına başladı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde sokak içerisinde bulunan inşaata beton pompasıyla döküm yapıldığı sırada pompanın borusu patladı.

Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken sıvı haldeki beton 2 apartmana ve 3 otomobilin üzerine aktı.

Apartmanlardaki bazı dairelerin camları da kırıldı.

Bazı daire sahipleri ise kendi imkanları ile dairelerin dış cephesini ve camlarını temizlemeye çalıştı.

İnşaat işçileri de yola saçılan betonları temizledi.

"ARAÇLAR BAYAĞI HASAR ALMIŞ"

Ayşegül Akar, "Biraz sallantı oldu, dışarıya çıktık baktık. Camlar falan hepsi kırılmış. Araçlar bayağı hasar almış. Sallandığımızı hissettik. Dışarıya çıkınca olayı gördük. Patlama oldu, deprem gibiydi. Yaralanan yok, sadece hasar var" diye konuştu.

