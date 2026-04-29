İstanbul Sultangazi'de yayaya motosiklet çarptı

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Bayram A.'ya motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle başını beton bloğa çarpan Bayram A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Bayram A., ambulansla hastaneye kaldırılırken motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde motosikletin yayaya çarptığı ve yayanın yere savrulduğu görülüyor.
Motosiklet sürücüsünün kazadan sonra yayanın yerde yattığını görmesinin ardından zıplayarak tepki vermesi de görüntülerde yer alıyor.
