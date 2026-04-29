İstanbul Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

İstanbul Beykoz'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 1'inin durumu ağır 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Merkez Mahallesi'nde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 11 YARALI
Sürücü koltuğunda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken kazada minibüste ve otomobilde bulunan biri ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
