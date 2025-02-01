İstanbul Taksim'de ’Huzur' uygulaması gerçekleştirildi

İHA
İstanbul Taksim Meydanı’nda polis ekipleri tarafından "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.
ARAÇLAR TEK TEK ARANDI
Uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Deniz Liman Şube ve Trafik ekipleri katıldı.
Ekipler tarafından durdurulan araçlar tek tek aranarak, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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