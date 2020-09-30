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    İstanbul trafiğinde makas terörleri

    Kentin çeşitli noktalarında, araçların arasında defalarca makas atarak terör estiren magandalar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 10:31
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 10:31
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    İstanbul trafiğinde makas terörleri

    İstanbul'da araçla trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi.

    Topkapı Vatan Caddesi, E-5 karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde ve E-5 karayolunda bir başka noktada, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler dikkat çekti.

    O ANLAR KAMERADA

    Dakikalarca bu şekilde giden magandalar, hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise kameralara yansıdı.

    İstanbul trafiğinde makas terörleri ViDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan maganda sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

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