Kentin çeşitli noktalarında, araçların arasında defalarca makas atarak terör estiren magandalar kameraya yansıdı.

İstanbul'da araçla trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi.

Topkapı Vatan Caddesi, E-5 karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde ve E-5 karayolunda bir başka noktada, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler dikkat çekti.

O ANLAR KAMERADA

Dakikalarca bu şekilde giden magandalar, hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul trafiğinde makas terörleri ViDEO

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan maganda sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.