İstanbul trafiğinde makas terörleri
Kentin çeşitli noktalarında, araçların arasında defalarca makas atarak terör estiren magandalar kameraya yansıdı.
- İHA
- 30.09.2020 - 10:31
- Güncelleme : 30.09.2020 - 10:31
İstanbul'da araçla trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi.
Topkapı Vatan Caddesi, E-5 karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde ve E-5 karayolunda bir başka noktada, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler dikkat çekti.
O ANLAR KAMERADA
Dakikalarca bu şekilde giden magandalar, hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise kameralara yansıdı.
İstanbul trafiğinde makas terörleri ViDEO
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan maganda sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.