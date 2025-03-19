İstanbul Ümraniye'de iki ayrı yerde silahlı saldırı

İHA

İstanbul Ümraniye'de gece saat 00.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki pastaneye gelen saldırganlar pastaneye doğru silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İKİ PASTANEYİ KURŞUNLADILAR

Daha sonra olay yerine yakın noktada bulunan Ümraniye Devlet Hastanesi'nin karşısındaki pastaneye de ateş açan saldırganlar motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda etrafta boş mermi kovanları bulundu.

Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.