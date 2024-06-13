İstanbul Valiliği duyurdu! Ağır tonajlı araçların şehirden çıkışları kısıtlandı

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Kurban Bayramı tatili 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

9 güne çıkarılan bayram tatili boyunca herhangi bir sorunun yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

Bu kapsamda İstanbul'da da bir takım düzenlemeler yapıldı.

Ağır tonajlı araçların şehirden çıkışları kısıtlandı

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi maksadıyla ağır tonajlı araçların 14 Haziran saat 06.00'dan, 16 Haziran saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasakladığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İçişleri Bakanlığımızın "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince; 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla;



Kamyon, çekici, tır vb. ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00'a kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O- 3(TEM) ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine,



Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir.



Ağır tonajlı araçların doğu - batı yönünde şehre girmesi yönünde herhangi bir kısıtlama kararı alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.