İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve rip akıntısına dikkat

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte etkili olan yüksek sıcaklıklara kısa bir mola verilecek..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yeni haftada sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışla birlikte sıcaklıklar da mevsim normallerine inecek.

Meteoroloji'nin ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi.

İstanbul Valiliği, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini bildirdi.

KUVVETLİ RÜZGAR 5 GÜN SÜRECEK

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.