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İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: 5-12 Temmuz arasına dikkat!

İstanbul Valiliği, 5-12 Temmuz tarihleri arasında kentte etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: 5-12 Temmuz arasına dikkat!

İstanbul Valiliği, 5-12 Temmuz arasında etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

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