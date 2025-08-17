İstanbul Valisi Gül, Silivri'de muhtarlarla bir araya geldi

Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliğiyle Silivri ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, muhtarlar ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gül, muhtarların taleplerini dikkate alacaklarını ifade ederek, "Özellikle eğitim, sağlık, güvenlik, adalet noktasındaki talepleri takip edeceğiz. Kaçak yapılaşma başta olmak üzere kontrolsüz yapılaşma önemli bir problem. Bu noktada bir düzenleme yapacağız" dedi.

"KANUNUN İZİN VERDİĞİ YERDE İZİN VERDİĞİ MİKTARDA YAPILAŞMA YAPILABİLİR"

17 Ağustos 1999'da yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için çalışacaklarını ifade eden Vali Gül, "İster tarım arazisi, ister mera, ister kendi arazisi olsun, kanunun izin verdiği yerde izin verdiği miktarda yapılaşma yapılabilir. Onun dışına çıkılmaması gerek" diye konuştu.

Kurumlar arası iş birliğini önemsediğini dile getiren Başkan Balcıoğlu ise, birlik ve beraberliğin gücüyle Silivri'nin potansiyelini en etkin şekilde ortaya koymak istediklerini ifade etti. Silivri'nin 300 binin üzerinde insana ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizin ekonomisi, tarım, sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinden oluşan dengeli bir yapıya sahip. İstanbul'un tarımsal üretiminde omurgayı biz oluşturuyoruz. Bakın çok net söylüyorum. İstanbul'daki tarım arazilerinin yüzde 60'ı Silivri'de. Yaklaşık 500 bin dönümden fazla tarım arazisine sahip bir ilçeyiz. Üstelik sadece alan olarak değil, üretici sayısında da zirvedeyiz. 39 ilçe içinde en fazla çiftçi Silivri'de yaşıyor, Silivri'de çalışıyor, Silivri'de üretiyor."

"BUĞDAYDAN ELDE ETTİĞİMİZ UNU İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZİN SOFRASINA GÖNDERECEĞİZ"

Bu yıl belediye arazilerine ekilen bin 600 dönüm buğday ve 400 dönüm tritkalenin hasat edildiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Buğdaydan elde ettiğimiz unu ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına bereket olarak göndereceğiz. Tritikale ve samanı hayvancılıkla uğraşan üreticimize destek olarak dağıttık. Toplamda 40 bin saman balyası ve 3 bin 500 çuval yemle üreticimize 5 milyon liralık katkı sağladık. Yine kendi arazilerimize ektiğimiz ayçiçeklerinden elde ettiğimiz yağı 15 bin hanemize ücretsiz olarak dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

Silivri genelinde sanayi istihdamının yüzde 48 civarında olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, Küçük Sanayi Sitesi'nin yüzde 100 dolulukla çalıştığını açıkladı.

"CAZİBE MERKEZLERİNİ ÖNE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRIYORUZ"

İlçenin ekoturizm potansiyelini harekete geçirerek doğayla uyumlu turizm uygulamalarını teşvik ettiklerini anlatan Başkan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kamp alanları, doğa yürüyüş parkurları ve yerel tarım ürünlerinin tanıtımıyla doğa dostu bir turizm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Selimpaşa plajı, orman varlıkları ve kıyı alanlarında hemşerilerimizin aktif kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Germiyan Kilisesi ve Aziz Nektaryus Evi gibi kültürel varlıklarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yabancı turizme katkı sağlayacak bu değerleri koruma ve kullanıma sunma noktasında tahsisler ve projeler için destek bekliyoruz."

"BU BEREKETLİ TOPRAKLARI KORUMAYA SÖZ VERDİK"

Konuşmasında Gençlik ve Kültür Merkezi ve Selimpaşa Araştırma Hastanesi'ne de değinen Başkan Balcıoğlu, gençlik merkezinin kaba inşaatını belediye kaynaklarıyla inşa ettiklerini ve Selimpaşa Devlet Hastanesi projesinin de belediyenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

İlçeye bir devlet üniversitesi kazandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Kavaklı Mahallemizde Maxicells'e devredilen arazi, aslında planlarımızda üniversite alanı olarak düşündüğümüz ve bu doğrultuda planlamalarımıza işlediğimiz bir alandı. Maxicells'in burada yapmayı planladığı kan plazma tesisi projesinden çekilmesiyle arazide başlanan kaba inşaat atıl durumda kaldı" diye konuştu.

Beklenen İstanbul depremi hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:



"Bu noktada Afet İşleri Müdürlüğümüzün de içinde yer alacağı bir Afet Merkezi Projemiz var. Valiliğimizle imzaladığımız protokol kapsamında hayata geçecek, şu an ruhsat alım aşamasındayız. Deprem ve afetten bahsetmişken kentsel dayanıklılık konusunda da kararlıyız. Bu bereketli toprakları korumaya söz verdik. Bu kapsamda son 6 ayda tarım arazilerimize yapılan 100'den fazla kaçak yapıyı yıktık. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz. Yine deprem demişken bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Buradan bir kez daha hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimizi rahmetle anıyorum. Kentsel dönüşüm kapsamında da 2 camimizin, 1 sağlık ocağımızın ve 35 riskli yapımızın yıkımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta 2 ayrı binada ve 6 bloktan oluşan bir sitede daha yıkım çalışmalarımıza başlayacağız. Ayrıca 29 riskli binamızın tespitini tamamladık, yıkımı için tahliye işlemlerini başlattık."

"BELEDİYECİLİK BİZİM İÇİN VİCDAN MESELESİ"

Başkan Balcıoğlu, belediyeciliği sadece asfalt, beton, kaldırım işi olarak görmediğini söyledi. "Belediyecilik bizim için vicdan meselesi" diyen Başkan Balcıoğlu, gelecek vizyonu kapsamında 2050 yılı için stratejik bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

İstanbul ve çevre bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir süreç yönetmeyi arzuladığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, İstanbul Valiliği'nden destek beklediğini kaydetti.

Yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeterek çalıştıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Selimpaşa'da taziye evimizin temelini attık. Emekli lokallerimizin ilkinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah Gümüşyaka Mahallemizde de bir tane daha açacağız. Kadın destek projelerimizle kadınlarımızı hem sosyal hem ekonomik hayata dahil edecek işlere imza atıyoruz. Kadınlarımıza ilk kez ücretsiz HPV aşısı desteği verdik. Hiçbir çocuk okula aç gitmesin diyerek kahvaltı desteği projemizle çocuklarımıza günlük bir öğün beslenme desteği veriyoruz. Okullarımızda evlatlarımız için su arıtma projemiz devam ediyor. Eylül ayında proje için seçtiğimiz pilot okullarımızda hayata geçireceğiz. Bu noktada Valiliğimizden protokol ve evrak süreçlerinin hızlandırılması noktasında destek bekliyoruz. Okullarımızda tadilat, tamirat, boya ve bakım onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İlçemizde üç mahallemize kütüphane ve etüt merkezi kazandırdık. Gençlerimize, üniversite öğrencilerimize burs desteği veriyoruz. Eğitim akademimizde dil kursları, sınava hazırlık kursları veriyoruz. Bu sene mezunlarımız arasında çok güzel dereceler yapan, çok iyi bölümler kazanan öğrencilerimiz oldu."

KAYMAKAM TOĞAN: MUHTARLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Muhtarların dile getirdiği sorunları takip ettiklerini vurgulayan Kaymakam Toğan ise, yeni iletilen konuları takip etmeye devam edeceklerini aktardı. Muhtarlar adına Vali Gül'e teşekkürlerini ileten Kaymakam Toğan, "Muhtarlarımızla gerek mahalle ziyaretlerimizle gerek kendilerinin kamu kurumlarını ziyaretleriyle iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Kınalı Devlet Yolu projesinde Selimpaşa kısmında asfaltlama çalışmalarına başlandığını kaydeden Kaymakam Toğan, projenin merkezi idare tarafından ilçede yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu bildirdi.