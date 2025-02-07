İstanbul ve Çanakkale'de feribot hatlarında sefer iptali

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Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve GESTAŞ'ın bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu..

BURSA-İSTANBUL FERİBOTUNDA SEFER İPTALİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

BUDO'nun bugünkü 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

ÇANAKKALE'DE DE FERİBOT SEFERLERİNDE İPTALLER YAŞANIYOR

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den 20.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ile Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.