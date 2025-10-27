İstanbul ve Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul ve Marmara genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr ve dalgalar, deniz ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİNE DÜZENLEME

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgâr nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Şehir Hatları, güvenlik gerekçesiyle bazı hatlarda geçici düzenlemeye gitti.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Elverişsiz hava şartları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.

İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki seferin yapılamayacağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kötü hava şartları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05) ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma (11.30) seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık.”

BUDO'DA 8 SEFER İPTAL EDİLDİ

Marmara genelinde etkisini sürdüren fırtına, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerini de etkiledi.

BUDO’dan yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

İptal edilen seferler şöyle açıklandı:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

VATANDAŞLARA UYARI: DUYURULARI TAKİP EDİN

Yetkililer, fırtınanın gün boyu etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları iptal ve erteleme duyurularını takip etmeleri konusunda uyardı.

Meteoroloji ise rüzgârın zaman zaman fırtına şiddetinde eseceğini ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini açıkladı.

ÇANAKKALE'DE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı feribot seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattında;

Geyikli’den saat 11.00 ve 15.00,

Bozcaada’dan saat 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise;

Kabatepe’den saat 13.00 ve 17.00,

Gökçeada’dan saat 11.00 ve 15.00 feribot seferleri yapılamayacak.

GESTAŞ yetkilileri, hava koşullarının normale dönmesi halinde seferlerin yeniden planlanacağını belirterek, yolcuların güncel bilgilere şirketin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.