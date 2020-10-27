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    İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor

    AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bugün gece başlayacak yerel sağanak yağışların aralıklarla önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceği belirtildi.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 16:04
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    İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor

    İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

    Bugün gece saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

    BARAJLARIN DOLMASI BEKLENİYOR

    AKOM tarafından paylaşılan yağış raporunda yaz mevsiminin kurak geçtiği vurgulanırken, Ekim ayının ardından baraj doluluk oranları %30’lar seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.

    Barajların ve yer altı su kaynaklarının yeniden yükselişe geçmesi için Ekim ile Mart ayları arasında alınacak yağışlar oldukça önemlidir notu da düşüldü.

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    VATANDAŞ TEDBİRLİ OLMALI

    Sonbahar mevsiminin bu zamanlarında kısa süreli yağan kuvvetli yağmurların neden olduğu; yollarda göllenme, taşkın, su baskınlarına ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı AKOM, vatandaşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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