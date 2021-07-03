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    İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

    Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
    • AA
    • 03.07.2021 - 08:21
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    İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

    ARALIKLI VE YEREL KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ

    Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

    İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı #1

    SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

    Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

    Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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