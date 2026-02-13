TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı izle: 10 bin 340 konut kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Ev sahibi olmak için başvuru yapan binlerce vatandaşın gözleri bu kez Kocaeli’ne çevrildi.

Marmara Bölgesi’nin sanayi ve nüfus açısından önde gelen şehirlerinden biri olan Kocaeli’nde inşa edilecek binlerce konut için yapılan yoğun başvurular dikkat çekti.

On binin üzerinde konutun hak sahiplerini belirleyecek çekiliş öncesinde, başvurusu kabul edilen adayların sayısı netleşirken, vatandaşlar kura çekimine odaklandı.

Peki, TOKİ Kocaeli kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte canlı yayın bilgileri…

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Toplam 10 bin 340 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekilişin, 13 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Saat 10.30’da başlayacak kura, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde bulunan Akçakoca Oditoryum Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Süreci yerinde takip edemeyen vatandaşlar ise çekilişi TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izleyebilecek.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



