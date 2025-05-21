İstanbul Zeytinburnu'da su kesintisi

AA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle, Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede su kesintisi uygulanacağı açıklandı.
Bugün Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.
ZEYTİNBURNU'NDA 11 MAHALLEYE 8 SAAT SU VERİLEMEYECEK
Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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