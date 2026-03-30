İstanbul’a bereket yağıyor: İşte 30 Mart İSKİ baraj doluluk oranları son durum

Mart ayında etkisini artıran yağışlar, İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında yükseliş sağladı.

İSKİ’nin 30 Mart 2026 tarihli verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yeniden yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bazı barajlarda düşüş yaşansa da son haftalardaki yağışlı hava, hem İstanbul’da hem de Türkiye genelinde su rezervlerine olumlu katkı sundu.

Güncel verilerle birlikte vatandaşlar, barajlardaki son durumu ve doluluk oranlarının hangi seviyeye ulaştığını araştırıyor.

30 MART İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

30 Mart Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’da baraj doluluk oranları % 58.03 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların son durumu ise şöyle:

Ömerli Barajı: %76,06

Darlık Barajı: %70,65

Elmalı Barajı: %94,37

Terkos Barajı: %40,49

Alibey Barajı: %46,29

Büyükçekmece Barajı: %39,81

Sazlıdere Barajı: %34

Istrancalar Barajı: %94,75

Kazandere Barajı: %50,08

Pabuçdere Barajı: %29,67