İstanbul’a çarşamba uyarısı: “Çok tehlikeli 48 saat bizi bekliyor”

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, İstanbul’da da kendini hissettirmeye başladı.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle İstanbullular zorlu günler geçiriyor.

Uzmanlar, özellikle çarşamba gününden itibaren başlayacak 48 saatlik süreç için vatandaşları uyardı.

GÖLGEDE 42 DERECEYİ BULACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıkların 42 dereceye çıkacağını duyurdu.

48 saat boyunca tehlikeli olacağını vurgulayan Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Yarın (çarşamba) İstanbul'da gölgede sıcaklıklar yer yer 42 derecelerde olacak. Kentte çarşamba akşamı bile sıcaklıklar 30 derecelerde seyredecek. Çarşamba gecesinden itibaren nem de artışa geçecek. İstanbullular çok tehlikeli 48 saat bizi bekliyor…”