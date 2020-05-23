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    İstanbul'a dolu yağdı

    Kentte etkili olan yağmur, yerini zaman zaman doluya bıraktı.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 15:00
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    İstanbul'a dolu yağdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı...

    Sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ederken, Esenyurt'ta ise dolu yağdı.

    VATANDAŞLAR BİNALARIN ALTINA GİRDİ

    Öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

    İstanbul'un üzerini kaplayan kara bulutlar da kameraya yansıdı.

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