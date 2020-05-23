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- İstanbul'a dolu yağdı
İstanbul'a dolu yağdı
Kentte etkili olan yağmur, yerini zaman zaman doluya bıraktı.
- DHA
- 23.05.2020 - 15:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı...
Sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ederken, Esenyurt'ta ise dolu yağdı.
VATANDAŞLAR BİNALARIN ALTINA GİRDİ
Öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.
İstanbul'un üzerini kaplayan kara bulutlar da kameraya yansıdı.