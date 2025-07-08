İstanbul'a gün ve saat verildi: Dışarı çıkmayın

İstanbullular için ciddi bir uyarı geldi.

Uzmanlar ve meteoroloji kaynakları, 10 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul genelinde hava sıcaklıklarının kritik seviyelere ulaşacağını açıkladı.

Özellikle asfalt ve zemin sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzmanlar özellikle öğle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını, mecbur kalınması halinde ise güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve bol sıvı tüketimi gibi önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini belirtiyor.

Yolda yürürken asfaltın yüzeyinden yükselen sıcak hava, insanları adeta çarpacak gibi hissedilecek.