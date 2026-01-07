Abone ol: Google News

İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da kar yağışı ihtimali yeniden gündeme geldi. Uzmanlar İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 15:04
  • İstanbul'da kar yağışı beklentisi yeniden gündeme geldi.
  • Uzmanlar, 12 Ocak Pazartesi günü için kar tahmini yaptı.
  • Soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte kar olasılığının arttığı belirtildi.

Uzmanlardan gelen son tahminler, İstanbul’da kar beklentisini yeniden güçlendirdi.

Yapılan değerlendirmelerde kenti etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı olasılığının arttığı belirtildi.

Uzmanlar beklenen kar yağışı için tarih verdi.

12 OCAK PAZARTESİ GELİYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı bekliyoruz. Etkisi ne olacak henüz tam oturmadı. Takipteyiz."

